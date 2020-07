Sp. Braga oficializa Artur Jorge no lugar de Custódio

O Sp. Braga confirmou a notícia avançada por Record e oficializou Artur Jorge como o novo treinador da equipa. Está assim encontrado o sucessor de Custódio.





"O SC Braga informa que o treinador Custódio Castro solicitou a sua saída, com efeitos imediatos, do quadro técnico da equipa principal de futebol. Até final da presente temporada desportiva será promovido o treinador Artur Jorge, antigo jogador do Clube e que acumula já várias épocas nos quadros da formação.O SC Braga agradece a Custódio o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses, enaltecendo também a sua conduta, condizente com o notável percurso que tem tido ao serviço deste Clube.Artur Jorge, de 48 anos, somou 265 jogos como central ao serviço dos Gverreiros e tem no percurso como treinador um vasto trabalho ao serviço das equipas do SC Braga, tendo em 2019/20 liderado a formação de Sub-19, invicta em todas as fases do Campeonato Nacional", lê-se, num comunicado no site oficial do Sp. Braga.