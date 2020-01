Sp. Braga oficializa Bruno Wilson

Bruno Wilson está de regresso ao Sporting de Braga, anunciou esta sexta-feira o clube bracarense no seu site, que oficializou a contratação do jogador vindo do Tondela. Os arsenalistas confirmaram também a assinatura de contrato válido por três anos, até 2023, com mais três anos de opção.





O jogador, de 23 anos, vai vestir a camisola 4 e ocupar a vaga deixada por Pablo Santos (rumou ao Rubin Kazan) no eixo da defesa.Em declarações ao site, Bruno Wilson afirmou esta radiante por estar de volta ao clube e que mal pode esperar por voltar a vestir a camisola do clube. "Como se costuma dizer, o bom filho a casa torna. Sinto-me muito feliz, era um objetivo que tinha. Nunca deixei de acreditar que fosse possível voltar a um clube da dimensão do Sp. Braga, onde já vivi muitos momentos felizes. Sabia que iam acompanhar o meu progresso e felizmente deu-se a oportunidade de voltar e, como se costuma dizer, assinei de olhos fechados", disse.