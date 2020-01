Sp. Braga oficializa nova equipa técnica liderada por Rúben Amorim

O Sp. Braga oficializou a contratação da nova equipa técnica que será liderada por a contratação de Rúben Amorim. Micael Sequeira, Adélio Cândido, Carlos Fernandes, Jorge Vital e Orlando Silva são os elementos que acompanham o antigo jogador, que representou a formação minhota em 2012 e 2013.





"O técnico transita do SC Braga B e tem contrato até junho de 2022, sendo apresentado esta sexta-feira, dia que marca também o regresso do plantel aos trabalhos.Na transição para a equipa principal, acompanham Rúben Amorim os adjuntos Adélio Cândido, Carlos Fernandes e Orlando Silva. Jorge Vital mantém-se na coordenação dos guarda-redes e à equipa técnica junta-se Micael Sequeira, que regressa ao SC Braga, clube que já representou em muitas temporadas ao serviço dos vários escalões de formação, tendo também integrado a estrutura de scouting", pode ler-se na nota divulgada pelo Sp. Braga.A nova equipa técnica será apresentada hoje às 12h30, no Auditório do Estádio Municipal de Braga.