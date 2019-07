Sp. Braga oficializa venda de Dyego Sousa por 5,4 milhões

A SAD do Sp. Braga revelou que transferiu "a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Dyego Wilverson Ferreira Sousa", pode ler-se no comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD adianta que a venda do passe do jogador foi realizada "mediante o pagamento da quantia de 5,4 milhões de euros."

"O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência é da responsabilidade do Shenzhen Football Club que não poderá efetuar qualquer dedução no pagamento a efetuar à Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD, nem exigir-lhe qualquer tipo de reembolso", explica a SAD.

"Mais acordaram as partes que o pagamento da quantia acima referida é condição precedente para a transferência do jogador produzir efeitos", adianta a mesma fonte.

A ida de Dyego Sousa para a China tinha sido já noticiada, tendo o avançado assumido que estava pronto para enfrentar um "novo desafio".

"Acho que o futebol chinês já evoluiu muito, há muitos que jogam lá e que estão nas seleções. Quando cheguei a Portugal ninguém esperava ver o Dyego Sousa na Seleção. Na China, ao mais alto nível, acho que vou ter a oportunidade. Espero continuar na Seleção, manter o nível, deixar lá a minha marca. Recebi uma mensagem do Cristiano [Ronaldo], a mandar-me força", afirmou o jogador.



Autor: Negócios