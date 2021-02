Sp. Braga paga 1,3 milhões de euros pela intermediação do negócio de Paulinho

Tal como o Sporting, o Sp. Braga comunicou à CMVM os detalhes do negócio alcançado com o Sporting e que levou Paulinho para Alvalade, com Borja e Sporar a rumarem a Braga. Ora, os arsenalistas informaram que terão de pagar 1,3 milhões de euros de custos de intermediação, o que equivale a "8,125% do valor da transferência excluindo o mecanismo de solidariedade".





Nota do Sp. Braga à CMVM sobre negócio de Paulinho:



"A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com a SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD para a transferência definitiva dos direitos desportivos e de 70% dos direitos económicos do jogador JOÃO PAULO DIAS FERNANDES, de nacionalidade portuguesa, nascido em 09/11/1992, pela quantia de 16.000.000,00€ (dezasseis milhões de euros), acrescida de IVA.



O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD. A transferência do jogador importa para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, SAD um encargo com serviços de intermediação no valor de 1.300.000,00€ (um milhão e trezentos mil euros), ou seja, 8,125% do valor da transferência excluindo mecanismo de solidariedade."

Paulinho, note-se, é agenciado pela empresa de Nuno Assis, Pedro Mendes e Fernando Meira.Numa outra nota enviada à parte à CMVM, o Sp. Braga esclareceu que a mudança de Borja para a Pedreira não implica ao clube qualquer custo de intermediação.