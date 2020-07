Sp. Braga pede despenalização de Rolando

O Sporting de Braga pediu a despenalização do defesa central Rolando, expulso diante do Rio Ave, na terça-feira, na 29.ª jornada, revelou esta quinta-feira o clube minhoto, quarto classificado da Liga NOS.

O internacional português viu o cartão vermelho já no período de descontos da partida, num lance muito contestado pelos bracarenses, que consideram não ter havido mão na bola e, por isso, a grande penalidade que deu a vitória aos vila-condenses, por 4-3, não devia ter sido assinalada.

Segundo fonte do clube, os responsáveis arsenalistas pediram a despenalização de Rolando por considerarem que não é legítima uma penalização que decorre de uma falta mal marcada.

Sob orientação do treinador interino Artur Jorge, que substituiu no cargo Custódio Castro na sequência desse resultado, o Sporting de Braga prepara a receção ao Desportivo das Aves, no sábado, a partir das 21:30, na 30.ª jornada do campeonato.