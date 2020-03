Sp. Braga prepara propostas sobre arbitragem para levar à Assembleia Geral da Liga

O Sp. Braga prepara-se para transformar as suas ideias em relação ao pacto de silêncio sobre as arbitragens em propostas concretas para levar à mesa da discussão em Assembleia Geral da Liga, com o intuito de alterar os regulamentos e, consequentemente, aplicar sanções mais pesadas.





Será o passo seguinte a ser dado pela direção liderada por António Salvador, depois do presidente do Sp. Braga ter estado reunido ontem, quarta-feira, com o presidente da FPF, na Cidade do Futebol. Altura em que foi notada uma preocupação comum perante a necessidade de uma visão concertada para sensibilizar as entidades envolvidas no futebol. Os arsenalistas, sabe o nosso jornal, ficaram sensibilizados com o interesse demonstrado por Fernando Gomes, líder da FPF, escassos dias depois do clube ter avançado com a medida de proibir qualquer elemento do clube de comentar a arbitragem, com efeitos imediatos O Sp. Braga, em comunicado divulgado na última terça-feira, tinha desafiado a FPF que já se manifestou através desta reunião com Salvador, mas não só. Os minhotos dirigiram uma missiva igualmente à Liga Portugal e ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Agora, o Sp. Braga espera pela manifestação tanto do organismo liderado por Pedro Proença como do gabinete de João Paulo Rebelo.