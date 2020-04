Sp. Braga regressa ao trabalho: rastreios aos jogadores na sexta-feira e treinos na segunda

O Sp. Braga revelou, esta quinta-feira, que irá regressar aos treinos nos relvados já na próxima segunda-feira, confirmando a notícia que Record tinha avançado há alguns dias. Mas esse regresso aos treinos será marcado por fortes medidas de segurança, necessárias devido à pandemia do coronavírus.





O protocolo dos minhotos passa pela realização de dois testes a jogadores, treinadores e staff já amanhã, sexta-feira: "o teste da Zaragatoa/PCR com colheita nasofaríngea (para testar infeção ativa) e teste serológico/picada de sangue (para testar imunidade)", conforme explica a nota divulgada no site dos arsenalistas.O Sp. Braga assegura que "o resultado negativo nos testes é condição essencial para o regresso" e lembra que, mesmo assim, serão sempre tomadas medidas adicionais que assegurem todas as condições higiénicas e sanitárias."Todos os jogadores preencherão questionários regulares para avaliar sinais de infeção relativos aos próprios e aos elementos próximos ou coabitantes e serão sujeitos, diariamente, a medição da temperatura corporal à entrada na Cidade Desportiva", refere o comunicado do Sp. Braga.O trabalho da equipa de Custódio será realizado na Cidade Desportiva, que ficará reservada a este conjunto. Será feita uma higienização de todos os espaços e circuitos exteriores, os elevadores não poderão ser utilizados e serão colocados depósitos de gel desinfetante em vários pontos.O Sp. Braga pretende reduzir ao máximo o contacto entre jogadores, pelo que serão definidas "áreas restritas e circuitos" e cada jogador saberá de véspera que circuito terá de fazer e em que campo e horário irá treinar.Isto porque os treinos serão individualizados, entre dois horários (9h30 e 11h15) e serão utilizados sete campos distintos. "A distância mínima de 10 metros entre jogadores/treinadores será sempre verificada, sendo que cada atleta terá a sua própria bola e o seu próprio material de treino", explica o Sp. Braga."O cumprimento do protocolo de retoma elimina o potencial de contágio nas instalações do clube, mas para a eficácia do mesmo é fundamental que fora do período de treino os atletas e os membros do staff cumpram o isolamento social", reforça o clube.(notícia atualizada às 11h30)