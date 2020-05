Sp. Braga pretende levar propostas concretas sobre as arbitragens à Liga

António Salvador, presidente do Sp. Braga, esteve ontem reunido com o Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), de modo a discutir as ideias apresentadas em comunicado emitido pelos minhotos, relacionado com uma estratégia que visa um clima de paz no futebol português.

Ao que Record apurou, o encontro entre António Salvador e Fernando Gomes foi produtivo e evidenciou uma preocupação comum e a importância de haver uma visão concertada para uma estratégia de sensibilização das diversas entidades. Posto isto, o emblema minhoto prepara-se para verter as ideias apresentadas em propostas concretas para apresentação e votação em sede de AG da Liga com vista à alteração dos regulamentos e à aplicação de sanções mais pesadas.

A reunião, levada a bom porto, deixou a direção do Sp. Braga sensibilizada com o interesse demonstrado pelo presidente da FPF, bem como pela celeridade com que concretizou esse mesmo interesse.

Após o comunicado, o Sp. Braga dirigiu uma missiva à FPF, à Liga e ao Secretário de Estado do Desporto, com objetivo de que a Liga e a Secretaria de Estado se manifestem e contribuam para o debate de pacificação do futebol em Portugal.