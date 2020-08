Sp. Braga publica foto de Gaitán e anuncia apresentação para amanhã

Há muito que Nico Gaitán é apontado como reforço do Sp. Braga para a nova temporada e ao final da tarde desta segunda-feira o emblema minhoto divulgou, nas redes sociais, uma fotografia que desfaz todas as dúvidas e aponta a apresentação do extremo argentino para amanhã, terça-feira.





Na imagem, apesar de ser captada em contraluz, é possível concluir que se trata de Gaitán, sobretudo pelos traços do rosto.