Sp. Braga punido com dois jogos de interdição

O Sp. Braga foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com dois jogos de interdição do Estádio Municipal de Braga e ainda com duas multas pesadas: uma de 13.388 euros e outra de 6.694 euros. Em causa factos ocorridos em diversos encontros da temporada passada e da época 2018/19, referentes à Liga NOS e à Allianz Cup, enquadrados pelo CD da FPF como incumprimento de deveres de organização, nomeadamente acerca das medidas preventivas de manifestações de violência e incentivo ao fairplay.





O emblema arsenalista já reagiu, através de uma nota de imprensa, confirmando que irá avançar com recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. "O SC Braga foi notificado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol da interdição do Estádio Municipal de Braga por dois jogos, devido a alegado apoio a grupos organizados de adeptos não legalizados. Por considerar este castigo extremamente injusto e nada factual, o SC Braga confirma que irá recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)", refere a nota divulgada pelos arsenalistas.