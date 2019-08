Sp. Braga reage ao comunicado do Santa Clara: «Respondeu a factos com insinuações»

A guerra aberta por Guilherme Schettine que envolve Santa Clara, Sp. Braga e Benfica conheceu um novo capítulo esta segunda-feira à noite, com os bracarenses a reagirem ao comunicado do Santa Clara, no qual os açorianos acusaram os arsenalistas de contactarem diretamente o jogador.Contactada pelo nosso jornal, fonte oficial do Sp. Braga criticou a nota emitida pelos insulares, considerando a mesma uma "cortina de fumo", criada através de "insinuações" que não respondem "aos factos" elencados pelo emblema do continente.De acordo com a mesma fonte, os arsenalistas nunca contactaram diretamente o jogador, mas foram sim abordados "pelo seus representantes", "que sugeriram Schettine ao (...) clube mediante as condições impostas pela SAD açoriana".Nesse sentido, e segundo fonte oficial, o Sp. Braga desafia o Santa Clara a concretizar a "ameaça" e a remeter "efetivamente para a Liga e para a Federação, a fim de se esclarecer este lamentável episódio de forma cabal.""O CD Santa Clara respondeu a factos com insinuações, pois sabe que não pode aspirar a mais do que criar uma cortina de fumo. É ainda curioso que o seu comunicado não tenha refutado qualquer um dos factos relatados pelo SC Braga, o que só atesta da veracidade da cronologia por nós apresentada.Por conseguir fazer prova das acusações que lançou, o SC Braga reforça que nunca abordou o jogador, antes foi abordado pelos seus representantes, que sugeriram Schettine ao nosso clube mediante as condições impostas pela SAD açoriana.Assim, fica lançado o desafio para que o CD Santa Clara concretize a ameaça e remeta efetivamente para a Liga e para a Federação, a fim de se esclarecer este lamentável episódio de forma cabal."