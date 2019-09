Sp. Braga reclama penálti: «Onde estava o VAR?»

Sá Pinto foi o primeiro a reclamar um suposto penálti não assinalado pela equipa de arbitragem no duelo entre V. Setúbal e Sp. Braga, esta noite, no Bonfim. Horas depois, foi o próprio clube a recorrer às redes sociais para insurgir-se contra a decisão de Artur Soares Dias e seus pares."E aqui, onde estava o VAR? Porque não alerta o árbitro para este penálti claro sobre o Esgaio e o chama logo depois para expulsar um jogador do Sp. Braga?", escreveu o Sp. Braga na sua página de Facebook, divulgando também um vídeo com imagens do lance que envolveu o sadino Mansilla e o bracarense Esgaio.Recorde-se que, instantes depois, o árbitro Artur Soares Dias consultou as imagens do VAR, mas para exibir o cartão vermelho direto a Fransérgio. O vídeo-árbitro do encontro era Hélder Malheiro. O Sp. Braga saiu derrotado do Estádio do Bonfim, por 1-0.