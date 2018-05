Continuar a ler

"Acabou a época, mas este ciclo está em curso e é para reforçar, porque não temos dúvidas de que é ele que nos vai conduzir aos títulos que pretendemos. Esta renovação expressa a sintonia que existe entre todos e a mensagem de que a Direção e a Administração confiam neste treinador e nesta equipa técnica para conduzirem o SC Braga a novas conquistas", referiu ainda.



O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com o treinador Abel Ferreira para a renovação de contrato por mais um ano. Também a equipa técnica prolongou o vínculo contratual até final da temporada 2020/2021."O Abel faz parte desta casa e é com ele que queremos fazer este percurso que nos vai levar até ao centenário do SC Braga. Como já disse, é nosso objetivo que este clube celebre o 100.º aniversário no ponto mais alto da sua história e o Abel é um dos elementos essenciais para que assim aconteça", vincou António salvador, presidente do clube de Braga.