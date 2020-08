Sp. Braga renova contrato de jovem promessa dos sub-23

O Sp. Braga anunciou a renovação do vínculo de uma das promessas da equipa sub-23. Bernardo Caldeira, lateral-direito de 19 anos, prolongou o seu vínculo por mais dois anos, ou seja, até ao final da temporada 2021/22.





Bernardo chegou à Cidade Desportiva no início da época 2018/19, após vários anos ligado à formação do Belenenses, com uma passagem pelo Sacavenense."Sinto que o clube confia em mim e no meu trabalho. Isto é uma recompensa por tudo o que tenho vindo a fazer e quero retribuir com mais trabalho e dedicação", começou por dizer, em declarações aos meios do clube."O objetivo passa sempre por fazer mais e melhor. Temos uma equipa forte, com muita qualidade. Estão reunidas todas as condições para fazermos uma grande temporada", disse, lançando a nova campanha dos sub-23, conjunto que será orientado por Artur Jorge.