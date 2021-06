Sp. Braga renova o contrato de jovem guarda-redes

Bruno Carvalho renovou o seu contrato com o Sp. Braga por mais duas temporadas. O guarda-redes de 20 anos joga na equipa B dos arsenalistas, ele que fez os escalões de formação no emblema bracarense.





"É um sentimento muito especial. Já estou no Sp. Braga há nove anos e é uma gratidão enorme representar este clube. Foi uma época muito boa para mim. Cresci e evolui muito como pessoa. Jogar na equipa B fez-me crescer como jogador e na equipa A também evolui muito", apontou, em declarações aos meios do clube, ele que chegou a ser chamado por Carlos Carvalhal a algumas sessões de treinos."Quero continuar a afirmar-me no clube e jogar na equipa A", disse o jovem guarda-redes, internacional pelas camadas jovens de Portugal e que foi utilizado em 13 jogos do Sp. Braga B na temporada 2020/21.