Sp. Braga repudia ato de vandalismo no talho de Manuel Mota

O Sp. Braga emitiu um comunicado para condenar o ato de vadalismo de que foi alvo o talho de Manuel Mota, árbitro da AF Braga que desempenhou a função de quarto árbitro na final da Allianz Cup entre Sporting e Sp. Braga.





"O SC Braga condena de forma veemente os atos de vandalismo cometidos no estabelecimento comercial do árbitro Manuel Mota, repudiando profundamente toda e qualquer manifestação de violência", refere a nota."As decisões dos agentes da arbitragem no decurso da sua atividade desportiva não podem servir de justificação para este tipo de atitudes, esperando por isso o SC Braga que os autores sejam identificados e levados à justiça", pode ler-se ainda.