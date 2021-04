Sp. Braga repudia atuação policial: «Agressividade contra os nossos adeptos é incompreensível»

Além do Sporting, o Sp. Braga apontou também apontou o dedo à atuação das forças policiais nas imediações do Estádio Municipal de Braga no período que antecedeu o encontro com o Sporting. Na newsletter semanal, o clube minhoto deixou "uma palavra de repúdio" por considerar ter existido "agressividade" contra os adeptos locais e uma "diferenciação no critério de atuação". "Porque não sentimos esta agressividade perante a multidão que acompanhou o autocarro do Sporting?", questiona o Sp. Braga.





"Uma palavra de repúdio para a atuação policial nas imediações do Estádio Municipal de Braga, horas antes do jogo com o Sporting. De forma indiscriminada, a demonstração de agressividade contra os nossos adeptos (entre famílias, crianças e idosos) é por demais incompressível e demonstra uma diferenciação no critério de atuação. Porque não vimos este mesmo tratamento contra os adeptos que se juntaram nas imediações do Hotel Melia? Porque não sentimos esta agressividade perante a multidão que acompanhou o autocarro do Sporting?", refere a publicação."Nada nos move contra os adeptos que, de forma ordeira, apoiam o seu clube. No entanto, não podemos deixar de nos insurgir contra a falta de critério da atuação policial em Braga, sempre tão penalizadora para os locais e permissiva para aqueles que chegam de fora. Deveria ser caso de estudo...", lê-se.