Sp. Braga segura Hernâni até 2024

O Sp. Braga renova contrato e segura Hernâni até 2024. O clube minhoto anunciou esta quinta-feira ter prolongado o vínculo contratual com o avançado luso-guineense de 19 anos.





O jovem futebolista parte para a segunda temporada ao serviço do Sp. Braga, "depois de uma época onde foi peça-chave nos Sub-23 e nos Sub-19", indica o clube no comunicado."Hernâni é um avançado versátil que pode atuar em qualquer posição na frente de ataque. Está, assim, garantido poder de fogo para Vasco Faísca na Equipa B", refere ainda o Sp. Braga no seu site.