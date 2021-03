Sp. Braga segura mais um jovem da formação com contrato profissional

O Sp. Braga anunciou a assinatura de um contrato profissional com mais uma jovem promessa da Cidade Desportiva. Trata-se de Diogo Fonseca, jovem central da equipa sub-23, que rubricou um acordo válido por duas épocas com outras duas de opção.





O jogador, de 18 anos, cumpre a quinta época nos arsenalistas e mostrou-se muito feliz com este passo importante. "Era algo com que sonhava desde que aqui cheguei e é, sem dúvida, um momento muito feliz para mim", disse, aos meios do clube."Um contrato profissional traz ainda mais responsabilidade. Sei que tenho que manter o foco no trabalho diário, de forma a apresentar boas prestações em todos os jogos e em todos os treinos", acrescentou.