Sp. Braga segura mais um jovem: Sanca renova até 2024

A SAD do Sp. Braga segurou mais um jovem valor da Cidade Desportiva. Leandro Sanca, extremo português de 20 anos, assinou um novo contrato com os arsenalistas, renovando até ao final da temporada 2023/24.





Esta época, o extremo apontou cinco golos em 27 encontros ao serviço da equipa sub-23, tendo inclusive somado duas participações no Campeonato de Portugal, no Sp. Braga B."É com enorme satisfação que vejo a minha ligação ao Sp. Braga ser prolongada. Significa que o clube acredita em mim e reconhece o trabalho que tenho desenvolvido desde que cá cheguei. Vou trabalhar para retribuir o voto de confiança e continuar a evoluir neste grande clube", referiu, em declarações ao site do Sp. Braga."Sinto que o Sp. Braga é o clube ideal para continuar a evoluir. Pelo projeto ambicioso, pelas condições de excelência que me proporciona e pelos jogadores de grande qualidade que tem. Tudo isto obriga-me a dar o melhor de mim todos os dias", acrescentou Leandro Sanca."A excelente temporada que fiz pelos Sub-23 deve-se ao meu trabalho e à maneira como treinadores e jogadores me acolheram. Deram-me os índices de motivação que precisava, o que fez com que tudo se tornasse mais fácil. Acho que evolui bastante como jogador e como pessoa. Agora quero ir em busca de mais e melhor", apontou ainda.