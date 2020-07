Sp. Braga segura pérola da formação até 2023

O Sp. Braga concluiu mais um dossiê no extenso processo de segurar jovens valores da Cidade Desportiva. O mais recente é Mateus, médio português de 16 anos, que assinou um contrato profissional válido até 2023.





Decorem bem este nome: Mateus Santos



Um dos grandes destaques da nossa Formação na época passada, o médio assina contrato profissional até 2023! ? https://t.co/tCpetdv7Rz — SC Braga (@SCBragaOficial) July 8, 2020

O jogador destacou-se ao serviço da equipa sub-17 na época 2019/20, que chegou a ser orientada por Custódio, tendo sido titular em 23 dos 25 jogos realizados pelos bracarenses. No decurso da época, foi chamado a integrar estágios de preparação da Seleção sub-17."Podem esperar um Mateus à imagem das épocas anteriores. A dar o melhor e a trabalhar para somar o máximo de minutos que conseguir. Vou tentar bater o número de golos e assistências, porque é importante querermos sempre mais", referiu Mateus, aos meios do clube."Tem sido um período difícil sem futebol, longe dos relvados. Vai ser muito bom quando regressarmos, mas há que encarar as coisas com máxima seriedade porque vem aí uma época difícil num grande clube. Se queremos atingir as nossas metas temos que dar o melhor de nós", acrescentou o médio.O jovem parte para a quinta época nos quadros dos arsenalistas, ele que antes tinha passado pelo Gil Vicente e até pelo Fão.