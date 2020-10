Sp. Braga sem entradas nem saídas no último dia de mercado

Ainda faltam algumas horas para o encerramento do mercado de transferências em Portugal, mas é um dado adquirido que não haverá mais nenhuma novidade no que diz respeito ao plantel do Sp. Braga.





Sabe o nosso jornal que a porta está definitivamente fechada a entradas e saídas, com os responsáveis minhotos a preservarem o elenco de Carlos Carvalhal, depois da resistência a alguns negócios que chegaram a estar em cima da mesa.Tal como noticiámos esta terça-feira, Bruno Viana foi desejado pelo Getafe, assim como Raúl Silva recebeu proposta da Turquia. Mas ambos os centrais continuam na Pedreira.