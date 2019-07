Sp. Braga soma nova goleada

Depois da vitória por 4-1 frente à UD Oliveirense , o Sp. Braga, orientado por Sá Pinto, voltou a somar nova vitória esta terça-feira, desta feita por 5-1 frente ao Varzim em Fão.Paulinho abriu o marcador logo aos 4 minutos e viria a bisar aos 34. Ricardo Horta marcou de penálti aos 11' e antes do final da primeira parte Willian marcou para a turma de Varzim. Na segunda parte, Ricardo Horta bisou aos 49 minutos e Stojiljkovic fechou o marcador, também de penálti, aos 80.Onze do Sp. Braga: Tiago Sá, Diogo Viana, Tormena, Bruno Viana, Sequeira, Fransérgio, André Horta, Murilo, Ricardo Horta, Xadas e Paulinho.Outros jogadores utilizados no Sp. Braga: Eduardo (GR), Matheus, Esgaio, Pablo, Lucas, Palhinha, João Novais, Luther, Eduardo, Trincão e Pedro Amador (equipa B).O Sporting de Braga parte para um estágio no Algarve na quarta-feira, fazendo aí o próximo jogo de preparação, no sábado, frente ao Portimonense, também da Liga.O Varzim tem agendado novo teste para quarta-feira, frente ao FC Porto B, no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.