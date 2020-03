Sp. Braga suspende atividades do futebol de formação até aos sub-19

O Sp. Braga decidiu alargar a suspensão das atividades do futebol de formação até aos sub-19 (inclusive), depois de ontem ter decretado essa medida até aos sub-13. Em nota divulgada no site oficial, os minhotos informam que esta decisão será válida até à próxima terça-feira, dia 17, "altura em que vai ser feita uma reavaliação".





Uma medida tomada na sequência do surto de coronavírus em Portugal e que surge já depois de outras já anunciadas no dia de ontem. "Estão canceladas as atividades de todos os escalões de formação das modalidades, excetuando as competições nacionais cuja organização não tenha sido alvo de suspensão. De igual modo, a atividade em instalações desportivas que tenham sido interditadas pelas autoridades responsáveis também estará sujeita a interrupção, até indicação contrária", lia-se na nota divulgada ontem, que cancelara também as atividades na escola de natação do clube e ainda o programa 'SC Braga Fit'.