Sp. Braga tem "maior resultado de sempre" com lucros superiores a 22 milhões de euros

O Sp. Braga divulgou esta quinta-feira o Relatório e Contas da SAD do exercício 2019/20, que revelou um resultado líquido superior a 22 milhões de euros. Trata-se do "maior resultado de sempre da sociedade" e, segundo os minhotos, supera "todas as expectativas inicialmente previstas".





Segundo a SAD liderada por António Salvador, este resultado "assume maior relevo face ao contexto, epidemiológico vivenciado, o qual levou à interrupção das competições desportivas e gerou grande incerteza no mercado e na indústria do futebol".No documento enviado às redações, verifica-se que a SAD bracarense atingiu um valor de 41 M€ de capitais próprios e um volume de negócios a rondar os 68 M€, tendo para este último contribuído de forma decisiva a venda de Francisco Trincão ao Barcelona por cerca de 25 M€.O passivo aumentou de cerca de 11% e ronda os 58 M€, enquanto que o ativo também cresceu (cerca de 39%) e está agora próximo dos 99 M€.O documento será submetido a aprovação dos acionistas da SAD minhota em Assembleia Geral agendada para o próximo dia 27, pelas 17h30.