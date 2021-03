Sp. Braga tem mais duas dores de cabeça para o jogo com o FC Porto

Sporar e Sequeira falharam o encontro com o Nacional devido a problemas físicos decorrentes do embate europeu da última quinta-feira, em Roma. Ambos estão em dúvida para o duelo da Taça com o FC Porto, amanhã à noite, mas é expectável que o lateral-esquerdo possa recuperar em tempo útil da lesão traumática contraída frente aos italianos.

A recuperação do central Raúl Silva também não é um dado garantido. Por outro lado, é certo que o médio Castro falhará mais um jogo, o oitavo consecutivo.