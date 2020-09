Sp. Braga: teoria está lá, falta aprimorar a prática

O Sp. Braga continua a preparar o arranque oficial da época e ontem foi possível ter-se mais uns vislumbres daquilo que Carlos Carvalhal pretende para a equipa. Pese embora nem tudo tenha sido perfeito, o 2-2 final frente ao Valladolid, depois de os minhotos terem estado a perder por dois golos, acaba por ser um prémio justo pela reação evidenciada na segundo tempo.

Poucas dúvidas existiam quanto a isso, mas Carlos Carvalhal fez questão de mostrar que vem para Braga para implementar as suas ideias. Nesse sentido, o Sp. Braga apresentou-se num 3x4x3 que rapidamente oferecia vários apoios ofensivos, bem à imagem do que o treinador fazia no Rio Ave. Os princípios de jogo parecem estar identificados e os guerreiros procuraram sempre ter mais bola, mas a falta de intensidade na primeira parte, aliada à grande quantidade de passes errados, acabaram por penalizar o Sp. Braga, que se viu a perder por 2-0 no início da etapa complementar. Primeiro foi Bruno Viana a fazer um autogolo; depois, Joaquín respondeu da melhor forma a um cruzamento da esquerda.

A partir daqui, os minhotos reagiram, cresceram no jogo e aproximaram-se da baliza adversária com mais perigo. Assim, ao minuto 57, o inevitável Paulinho reduziu de penálti, tendo Ricardo Esgaio restabelecido a igualdade no marcador quando faltavam pouco menos de dez minutos para o final. Os bracarenses ainda tentaram forçar, mas o resultado não sofreu mais alterações.

Apesar do empate, no fim do encontro os jogadores do Sp. Braga consideraram que a equipa retirou aspetos positivos do mesmo.

Raúl Silva deu ênfase ao facto de o coletivo ter conseguido chegar à igualdade depois de ter estado em desvantagem. "A pré-época é importante para o desenvolvimento da equipa e este jogo foi bom porque mostrámos vontade em ir atrás do resultado, foi a primeira vez que estivemos em desvantagem. Não enfrentámos uma equipa qualquer, foi um teste cansativo, mas positivo", vincou o central, que deixou ainda elogios à forma de comunicar de Carlos Carvalhal.

Castro, por seu lado, lamentou o facto de a equipa não ter conseguido chegar ao triunfo. "Na primeira parte errámos alguns passes, mas depois fomos melhorando. Foi pena não termos vencido, mas temos de continuar a trabalhar. Tivemos dois jogos e toda a gente fez 90 minutos. Mostrámos que estamos todos preparados para o início da competição", referiu o médio.