Sp. Braga terá levado nega por Babic

Ontem surgiram notícias na Sérvia a colocar o central Babic – jogou no Famalicão, emprestado pelo Estrela Vermelha – na órbita do Sp. Braga e outras já a apontar para uma resposta negativa do clube de Belgrado à proposta que terá sido apresentada pelos guerreiros, de 1,3 milhões de euros e 10% de uma futura venda.

Os sérvios, que voltaram a ser campeões nacionais, vão jogar a qualificação da Champions e pretendem ficar com Babic no seu plantel. Fábio Cardoso (Santa Clara) está no topo das preferências do clube para reforçar a defesa, como já noticiámos.