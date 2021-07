Sp. Braga teve sessão de esclarecimento sobre arbitragem com João Pinheiro

No âmbito da preparação da nova temporada desportiva, o Sp. Braga teve uma sessão de esclarecimento sobre arbitragem e que contou com a presença do árbitro internacional João Pinheiro e ainda de Ricardo Duarte, vogal do Conselho de Arbitragem da FPF.





Os guerreiros solicitaram ao CA da FPF esclarecimentos sobre alterações às leis de jogo e demais questões que podem suscitar dúvidas não só aos próprios jogadores, como também aos técnicos e direção. A sessão decorreu na manhã de hoje, nas instalações do Sp. Braga.Recorde-se que João Pinheiro esteve recentemente integrado na equipa de video-árbitros designada pela UEFA para o Euro'2020.