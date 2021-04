Sp. Braga vai a eleições a 21 de maio

As eleições do Sporting de Braga para o próximo quadriénio vão realizar-se em 21 de maio, informou esta terça-feira o clube minhoto.

O presidente do clube, António Salvador, já anunciou a intenção de se recandidatar ao cargo que desempenha desde 2003 e poderá voltar a ver António Pedro Peixoto entrar na corrida à presidência do clube.

Nas últimas eleições, em maio de 2017, António Salvador teve a concorrência de António Pedro Peixoto, antigo atleta do Sporting de Braga, tendo ganho com 66,3% dos votos, contra 32,5% do antigo guarda-redes de futsal dos minhotos.

O ato eleitoral decorrerá no Fórum Braga, entre as 10:00 e as 22:00 de 21 de maio, uma sexta-feira.