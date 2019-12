Sp. Braga vai acompanhar o processo sobre a queixa do Wolverhampton à UEFA

O Sp. Braga emitiu um comunicado, ao fim da tarde desta quinta-feira, na sequência da queixa apresentada pelo Wolverhampton à UEFA , sobre questões de segurança aquando da entrada dos adeptos ingleses no Estádio Municipal de Braga, no jogo da semana passada, para a Liga Europa.Os minhotos lembram que não foram visados pelo Wolves, no comunicado emitido pelos britânicos, nem foram notificados pela UEFA, mas garantiram que irão acompanhar de perto o desenrolar deste caso, "procurando confirmar os excessos eventualmente cometidos por alguns adeptos, bem como os procedimentos adoptados pelas forças policiais e de segurança". Os arsenalistas lembram "a ausência de ocorrências no interior do Estádio Municipal" e que "também o Sp. Braga leva extremamente a sério a segurança dos adeptos"."Na sequência do comunicado emitido na tarde desta quinta-feira pelo Wolverhampton Wanderers FC, o SC Braga entende prestar os seguintes esclarecimentos:- Na nota divulgada pelo clube inglês, em momento algum são imputadas responsabilidades ao SC Braga pelos factos relatados ao Wolves pelos seus adeptos. É importante realçar a ausência de ocorrências no interior do Estádio Municipal e que ao longo da partida tenha prevalecido um ambiente salutar, que permitiu que os adeptos de ambas as equipas pudessem desfrutar do jogo e das suas emoções;- Também o SC Braga leva extremamente a sério a segurança dos adeptos. Nesse sentido, e ainda que não tenha sido notificado pela UEFA ou sequer visado pelo Wolves, este clube acompanhará com todo o interesse os relatos de todas as partes envolvidas, procurando confirmar os excessos eventualmente cometidos por alguns adeptos, bem como os procedimentos adoptados pelas forças policiais e de segurança;- O SC Braga tem uma vasta e sucedida experiência junto da UEFA na organização de jogos a contar para as competições europeias, adquirida ao longo de épocas consecutivas nas grandes provas e perante adversários de vários países, cujos adeptos têm sido bem acolhidos pelo clube e pela cidade. Essa competência organizativa e esse saber receber são uma exigência de que o SC Braga não abdica."