Sp. Braga vai defrontar o Monaco três dias antes do jogo de apresentação

O Sp. Braga vai defrontar o Monaco a 24 de julho, três dias antes do jogo de apresentação dos minhotros, revelou o clube liderado por António Salvador esta sexta-feira.





Um jogo que ajudará a preparação da época 2019/20, que para o Sp. Braga arranca a 8 de agosto, com o jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Europa.O Monaco, orientado por Leonardo Jardim, também irá jogar com o FC porto, sendo o adversário da formação portista no jogo de apresentação , a 27 de julho.