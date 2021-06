Sp. Braga vai receber metade do valor pago pelo Benfica ao Monaco por Gil Dias

A transferência de Gil Dias do Monaco para o Benfica vai render um encaixe... ao Sp. Braga. Os arsenalistas, detentores de 50% dos direitos do jogador, vão assim receber metade do valor pago pelos encarnados ao emblema monegasco.





Ora, este é um valor que se acumula a outros recebidos pela SAD bracarense no passado, que encaixou sempre verbas com os empréstimos do jogador.