Sp. Braga vence equipa B por 2-0 em jogo-treino

O Sp. Braga venceu esta sexta-feira equipa B por 2-0, em jogo-treino, com os golos a serem apontados por Ricardo Horta e Iuri Medeiros.

Foi o segundo jogo da equipa agora orientada por Carlos Carvalhal nesta pré-temporada, depois do empate caseiro com o Vizela (3-3), na passada terça-feira.

O Sp. Braga B milita no Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional. Do jogo de hoje, o clube minhoto só disponibilizou informação do resultado e marcadores.