Sp. Braga vence Moreirense com extremo de 15 anos em destaque

O Sp. Braga goleou este sábado o Moreirense por 4-0, num jogo particular de futebol realizado no Complexo Desportivo de Fão, com o primeiro golo a ser marcado pelo adolescente Roger.

O extremo português de ascendência guineense, de apenas 15 anos, inaugurou o marcador aos 25 minutos a passe de Mario González.

O segundo golo dos bracarenses surgiu apenas na segunda parte, e de grande penalidade, por Ricardo Horta (62), tendo Piazon feito o terceiro pouco depois (70). O resultado final foi sentenciado por Ricardo Horta, que assim bisou na partida, aos 83 minutos.

O Sp. Braga iniciou a partida com a seguinte equipa: Matheus, Tiago Esgaio, Paulo Oliveira, Raul Silva, Sequeira, Castro, Al Musrati, Fábio Martins, Roger, Ricardo Horta e Mario González. Jogaram ainda: André Horta, Galeno, João Novais, Abel Ruiz e Piazon.

Foi a terceira vitória em outros tantos jogos dos bracarenses na pré-temporada, após os triunfos sobre o Vizela (4-2) e o Trofense (1-0), enquanto os cónegos registaram a primeira derrota, depois das vitórias sobre o Paços de Ferreira (1-0) e Penafiel (2-1).

O treinador do Moreirense, João Henriques, fez alinhar o seguinte onze inicial: Kewin, Lucas Silva, Rosic, Abdoulaye, Abdu, Fábio Pacheco, Filipe Soares, Franco, Yan Matheus, Walterson e Rafael Martins.

Jogaram ainda na equipa de Moreira de Cónegos Mateus Pasinato, Matheus Silva, Artur Jorge, Ruben Ismael, Wilson, Ibrahima, Sori Mané, Galego, André Luis e Felipe Pires.

O Moreirense segue, na segunda-feira, para estágio em Ofir, que decorrerá até dia 18 de julho.