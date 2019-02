Sp. Braga volta a perder em casa um ano depois

Mais de um ano depois desde o último desaire, o Sp. Braga voltou a perder enquanto equipa anfitriã. Aconteceu esta sexta-feira, na abertura da jornada 23 da Liga NOS, com uma derrota por 2-0 ante o Belenenses , que colocou ponto final numa incrível sequência que durava desde 13 de janeiro de 2018, dia em que os minhotos perderam por 3-1 frente ao Benfica.De lá para cá, com jogos da Liga NOS, Liga Europa, Taça de Portugal e Taça da Liga, a formação comandada por Abel Ferreira havia conseguido 23 encontros consecutivos sem perder, nos quais alcançou 20 vitórias e 3 empates - nesta sequência, refira-se, registaram-se duas vitórias sobre o Sporting.Por fim, de notar que com este desaire o Sp. Braga poderá acabar a jornada 23 a 8 pontos do líder FC Porto, 7 do Benfica e com apenas 1 ponto de avanço para o quarto colocado Sporting - isto caso estes três conjuntos vençam os respetivos encontros.