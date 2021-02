Sporar a torcer pelo Sporting antes de ser apresentado em Braga

Sporar foi confirmado como reforço do Sp. Braga ao final da noite, por empréstimo do Sporting. Mas horas antes de ser apresentado na Pedreira, o avançado esloveno reagiu no Instagram ao dérbi de Lisboa.





"Vamos Sporting", e escreveu num 'instastory', tendo ainda publicado outra a felicitar Matheus Nunes pelo golo que valeu o triunfo ao Sporting frente ao Benfica.