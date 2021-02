Sporar e Borja são titulares no Sp. Braga

Já é conhecido o onze do Sp. Braga para a receção ao Portimonense e com Sporar e Borja incluídos! Os últimos reforços de inverno, oriundos do Sporting, começaram a treinar na Pedreira apenas na terça-feira e são lançados por Carlos Carvalhal na equipa titular apenas dois dias depois.





Eis o onze do Sp. Braga: Matheus; Rolando, David Carmo, Borja; Esgaio, Al Musrati, Castro, Galeno; Piazon, Ricardo Horta e Sporar. No banco dos minhotos estão: Tiago Sá, Zé Carlos, Tormena, João Novais, Abel Ruiz, Gaitán, André Horta, Caju e Raúl Silva.O encontro com o Portimonense tem apito inicial agendado para as 21 horas, no Estádio Municipal de Braga.