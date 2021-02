Sporar já fala como jogador do Sp. Braga: «Estou muito entusiasmado»

Andraz Sporar já está em Braga e já teceu as primeiras palavras na qualidade de jogador dos arsenalistas. O avançado esloveno é reforço por empréstimo, envolvido no negócio que levou Paulinho para Alvalade.





"Estou muito entusiasmado. Gostei quando joguei pelo Sporting contra o Sp. Braga. Sofremos, porque o Sp. Braga jogou muito bem em Alvalade e vi muita qualidade na equipa. Por isso estou muito entusiasmado para começar esta nova caminhada. Já joguei várias vezes contra o Sp. Braga, inclusive na Liga Europa, e foi sempre uma equipa difícil de defrontar. O Sp. Braga tem uma equipa muito boa e com grandes jogadores", começou por dizer, em declarações à Next, o canal do clube minhoto."Sou ponta-de-lança, por isso acho que as minhas melhores qualidade mostram-se na grande área. Espero manter-me bem fisicamente e marcar golos. Como sempre, vou dar tudo dentro de campo e ajudar a equipa sempre que possível, da forma que eu puder para ajudar o Sp. Braga a alcançar os objetivos. Podem esperar muita luta e entrega", referiu Sporar, antes de abordar as competições europeias."Sem dúvida que temos dois grandes jogos contra a Roma pela frente e isso claro que é uma grande motivação", reconheceu o ponta-de-lança, de 26 anos.