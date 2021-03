Sporar mostra festa do Sp. Braga no balneário do Dragão

Andraz Sporar publicou, pouco depois do histórico triunfo do Sp. Braga sobre o FC Porto (2-3), uma fotografia da festa dos jogadores minhotos no balneário do Dragão. "Final", foi a legenda escolhida pelo avançado na sua publicação.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andraž Šporar (@andraz.sporar)

Após o empate (1-1) na 1.ª mão, em Braga, a formação de Carlos Carvalhal venceu hoje e apurou-se para o Jamor.