Stojiljkovic e Eduardo reintegrados no Sp. Braga

Surpresa no treino desta manhã do Sp. Braga com as presenças de Stojiljkovic e de Eduardo, dois jogadores que não entravam nos planos de Abel Ferreira, mas que têm agora uma nova oportunidade de mostrar serviço a Sá Pinto.O novo treinador, ao que parece, quer mesmo observar todas as soluções que tem no plantel e hoje já viu em ação Eduardo e Stojiljkovic, sendo que o médio brasileiro e o avançado sérvio estavam apontados à saída do clube, sendo emprestados o que no caso de Stojiljkovic seria a terceira época consecutiva.Neste momento, ao que parece, são mais dois que podem ganhar um lugar no grupo e ainda antes da chegada de Wilson Eduardo e Hassan, avançados que estiveram na CAN e que Ricardo Sá Pinto quer também perceber em que forma regressam ao clube para atacar a entrada na época com o claro objetivo de entrar na fase de grupos da Liga Europa.O treinador, mesmo assim, deseja ainda mais um avançado, um goleador-nato para render o luso-brasileiro Dyego Sousa, que vai prosseguir a carreira no futebol chinês. Registe-se que o brasileiro Crislan, que começou a pré-época com a equipa, tal como se previa já voltou ao Japão.Nikola Stojiljkovic, sérvio de 26 anos, esteve cedido a Estrela Vermelha e Maiorca na época passada, depois da experiência nos turcos do Kayserispor em 2016/17, sendo que Eduardo, também com 26 anos, chegou aos arsenalistas há um ano, oriundo do Estoril, mas esteve em apenas 10 jogos oficiais no reinado de Abel Ferreira e este mês até já chegou a ser apontado a clubes brasileiros, mas negou sempre essa possibilidade, preferindo permanecer no futebol europeu.