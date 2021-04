TAD a arbitrar "não seria mal pensado": Sp. Braga critica dualidade de critérios com rivais na mira

O Sp. Braga publicou, esta terça-feira, uma nova edição da sua newsletter semanal, com novas críticas à arbitragem. Desta vez depois de uma segunda-feira gorda na Liga NOS, em que os minhotos venceram em Faro e o rival mais próximo, o Benfica, beneficiou de um penálti para derrotar o Marítimo.





E os guerreiros até deixaram a ideia, com um toque de ironia à mistura, de chamar elementos do Tribunal Arbitral do Desporto - que ontem absolveu o Sp. Braga da interdição do Estádio Municipal por dois jogos - para arbitrar jogos do campeonato."Talvez não fosse mal pensado contratar alguns elementos do TAD para arbitrarem as derradeiras jornadas do nosso campeonato. A julgar pela disparidade de critérios apresentados de jogo para jogo (ou de cor de camisola para cor de camisola), não seria, certamente, prejudicial acrescentar um pouco de justiça à Liga", lê-se na publicação dos minhotos.A mesma não se refere a nenhum lance em específico, mas fica claro que em causa estarão algumas decisões de arbitragem nos encontros dos rivais que seguem à frente na tabela classificativa, como por exemplo o penálti que resultou em golo para o Benfica diante do Marítimo, na vitória tangencial por 1-0. É que o diretor de comunicação do Sp. Braga, Alexandre Carvalho, reagiu a esse lance na sua conta do Twitter horas depois."Qual rádio regional, o disco foi pedido tantas vezes, que acabou por ser tocado. Terrivelmente desafinado, mas tocado. E isso é o que interessa para manter, por agora, o alinhamento do pódio. Para memória futura, a 'isto' chama-se penálti Portugal. Na área contrária, Lucas Veríssimo, aos 88’, tem um lance que, com outra camisola vestida, era assinalado na hora. Continuamos a assistir a dois pesos e duas medidas em Portugal. Mas continua tudo bem na Terra do Faz de Conta...", escreveu o referido responsável.