TAD absolve Sp. Braga do castigo de dois jogos de interdição do estádio

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao Sp. Braga e absolveu os minhotos do castigo de dois jogos de interdição do Estádio Municipal de Braga e multa de 13.388 euros decretado pelo Conselho de Disciplina da FPF em dezembro passado, devido a factos relativos a jogos de épocas anteriores.





À data da divulgação do castigo, o Sp. Braga anunciou de imediato o recurso para o TAD. "O Sp. Braga foi notificado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol da interdição do Estádio Municipal de Braga por dois jogos, devido a alegado apoio a grupos organizados de adeptos não legalizados. Por considerar este castigo extremamente injusto e nada factual, o Sp. Braga confirma que irá recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto", comunicaram os guerreiros, em dezembro último.A resposta final do TAD surgiu agora e evita o cumprimento dessa sanção, sendo que essa obrigaria o Sp. Braga a fazer dois jogos como visitado num outro estádio. Esta resposta do TAD é, no entanto, passível de recurso por parte da FPF.