TAD suspende interdição do Municipal de Braga por dois jogos

O Sp. Braga viu ser julgada procedente a providência cautelar apresentada no passado mês de maio junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que suspende a decisão do Conselho de Disciplina da FPF em punir os guerreiros com a interdição do Estádio Municipal de Braga por dois jogos e multa de 13.388 euros, devido ao facto de Custódio ter sido inscrito como delegado nas fichas de jogo, quando esteve no comando técnico da equipa na temporada 2019/20. Algo que sucedeu devido ao facto de Custódio não ter as devidas habilitações para o exercício das funções técnicas.





Esta decisão do TAD foi tomada por "unanimidade" e faz com que fique suspensa essa decisão do CD da FPF, isto enquanto decorre ainda o processo principal de recurso apresentado pelo Sp. Braga. No acordão divulgado, o TAD reconheceu "a evidência dos prejuízos graves e irreparáveis que poderão advir da interdição do estádio da requerente [Sp. Braga SAD] por dois jogos", depois da argumentação apresentada pelo Sp. Braga.Os guerreiros explicaram que "apenas a suspensão de eficácia da decisão" do CD "pode garantir a efetividade dos direitos patrimoniais e não patrimoniais da requerente que se encontram ameaçados pela iminente execução daquela decisão e manter o efeito útil do pedido de arbitragem apresentado, de nada lhe valendo obter ganho de causa se já tiver sido executada e cumprida a sanção em que foi condenada".O Sp. Braga lembrou os potenciais "prejuízos irrecuperáveis e danos graves irreparáveis em termos patrimoniais e não patrimoniais" se a decisão do CD fosse já executada em quando decorre o processo arbitral no TAD, algo que privaria a SAD dos "consideráveis proveitos financeiros, decorrentes de patrocínios, parcerias e publicidade".A FPF pronunciou-se no âmbito deste processo cautelar e optou por "não se opor ao decretamento da providência cautelar requerida no que diz respeito à sanção de interdição do recinto desportivo por dois jogos".