Tem 16 anos e assina o primeiro contrato profissional com o Sp. Braga

João Vasconcelos tem apenas 16 anos e acaba de assinar o primeiro contrato profissional com o Sp. Braga, válido até 2024. O médio ofensivo foi uma das figuras de destaque na campanha passada da equipa sub-15 dos arsenalistas, mas já pensa no dia em que irá estrear-se na equipa principal.





"É uma sensação muito boa. Era um objetivo que tinha traçado desde os meus cincos anos, altura em que ingressei no clube. É mais gratificante ainda quando assinas pelo clube do teu coração. Há uns meses estava na bancada e agora sonho, daqui a uns meses, estar no relvado e ter a oportunidade de me estrear pela equipa principal", apontou o jovem, em declarações aos meios do clube, ele que já é internacional sub-15 por Portugal.O Sp. Braga segura assim mais um jovem valor da Cidade Desportiva, uma política que já levou a SAD a fixar novos contratos com diversos futebolistas ao longo desta temporada.