Tiago Sá: «Fomos mais fortes, mas o FC Porto foi mais eficaz»

Titular na baliza do Sp. Braga, e autor de uma enorme defesa durante a primeira parte , Tiago Sá admitiu que os minhotos saíram do Dragão com um amargo de boca pela derrota sofrida, mas garante que partem com "orgulho" por aquilo que fizeram em casa dos portistas."Sofremos perto o final do jogo, numa fase em que já estávamos a contar, no mínimo, com o empate. Não foi possível, mas estou orgulhoso com esta equipa porque não é fácil vir ao Dragão e criar tantas oportunidades de golo, mas o FC Porto foi mais eficaz.""Conseguimos uma boa exibição e vamos continuar a trabalhar e pensar já no próximo jogo.""O que interessa no futebol são os 3 pontos. Fomos mais fortes, criámos mais oportunidades, mas o FC Porto foi mais eficaz. Uma palavra para os 3 mil adeptos presentes, que foram incansáveis. Continuem a acreditar."