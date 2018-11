Tiago Sá: «Já digerimos a derrota com o FC Porto»

O guarda-redes do Sp. Braga Tiago Sá considerou esta terça-feira que, apesar da derrota com o FC Porto, no sábado (1-0), a equipa pode tirar coisas positivas desse jogo da 10.ª jornada da I Liga.O único golo da partida surgiu já na fase final, aos 88 minutos, por Soares, já depois de o Sporting de Braga ter desperdiçado algumas oportunidades claras para se adiantar no marcador, duas delas com as bolas a embaterem na barra."Não creio que tenha falhado nada, mas também já digerimos a derrota e o facto de não termos trazido pontos do Dragão. Já foi dito que fizemos um bom jogo, tirámos muitas coisas positivas daquele jogo, vamos aproveitar várias coisas e agora o pensamento já está no Praiense", jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, em 25 de novembro.Questionado sobre se, nesse jogo, se defrontaram as duas melhores equipas da Liga, Tiago Sá alargou o leque: "O nosso campeonato tem equipas muito fortes, este ano está a ser um campeonato muito competitivo, não só o Sporting de Braga, FC Porto, Sporting ou Benfica, mesmo quem está mais abaixo, o Rio Ave por exemplo, tem apresentado muita qualidade."O jovem guarda-redes, de 23 anos, que falava à margem de uma visita de uma delegação do clube à escola EB 1 de S. Vítor, disse ainda que "uma derrota é sempre uma derrota" e que "ninguém joga para perder", mas que os jogadores saíram do 'Dragão' "com a consciência tranquila" de que fizeram "tudo para trazer pontos".Tiago Sá frisou ainda a felicidade por ser titular da baliza 'arsenalista'."Estou muito feliz. Infelizmente entrei devido a uma lesão do Matheus, mas sabia que estava preparado para esta oportunidade. Vou continuar a trabalhar da mesma forma como trabalhei até aqui, porque é esse trabalho que me vai levar mais longe e às conquistas com este clube", disse.Sobre a seleção nacional, Tiago Sá disse ser "um objetivo e um sonho" chegar à seleção nacional, mas "a seu tempo"."É um sonho que qualquer jogador que esteja no Sporting de Braga pode ter. Este clube alimenta muito as seleções jovens e também, num passado recente, a equipa principal. É um objetivo, mas não penso muito nisso, as coisas acabam por acontecer a seu tempo", concluiu.