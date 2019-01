Tiago Sá: «Já estava atrás deste prémio há muito tempo»

Tiago Sá foi um dos galardoados da noite de Legião de Ouro, ao vencer o prémio de 'revelação do ano'. Um galardão que o guardião admite que há muito tinha debaixo de olho.





"Já estava atrás deste prémio há muito tempo. Sabia que estava pronto para assumir a baliza, só faltava uma oportunidade", declarou o guarda-redes, de 24 anos, que agradeceu a confiança depositada pelo técnico Abel Ferreira – “já sei que vão chamar-me de puxa- saco”, gracejou –, já depois de ter sublinhado o crescimento do clube nos últimos anos. “O Sp. Braga é considerado um grande do nosso país, a academia trouxe força a isso. Estamos lado a lado com os outros grandes. Sabemos bem a responsabilidade que temos esta semana, é um título muito ambicionado por todos”, afirmou.Questionado sobre a Allianz Cup, com partida diante do Sporting na quarta-feira, Tiago Sá espera um triunfo e também ser aposta de Abel. "Espero ganhar a meia final. o Sporting é uma excelente equipa, mas também somos fortes. É claro que seria especial ganhar o troféu em casa. Ainda não joguei nas Taças, mas estou pronto. O míster é que vai escolher", frisou.Em boa fase nos minhotos, pode Tiago Sá sonhar com a Seleção? "Sim, é um sonho de miúdo e ao defender a baliza do Sp. Braga estou mais próximo de ser chamado. Tem sido o Cláudio Ramos, mas não vivo obcecado com a chamada".

Marcelo Goiano de olho na Allianz Cup



Vencedor do prémio de Futebolista do Ano, Marcelo Goiano partilhou o prémio com a família e colegas e mostrou-se ambicioso para o duelo com o Sporting. "Será uma partida com duas equipas de muito bom nível. Vai ser jogo de muita dificuldade. As duas equipas conhecem-se muito bem".