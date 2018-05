Os primeiros reforços com vista à nova temporada já começaram a chegar a Braga, o que prova a enorme ambição de António Salvador para 2018/19. A mensagem que o presidente está a transmitir chegou, naturalmente, ao balneário. "Claro que queremos fazer melhor do que fizemos nesta última época. Batemos muitos recordes do clube, mas isso não chega. Queremos mais. O clube está a crescer a passos largos e temos de fazer sempre melhor", reforçou o guarda-redes, Tiago Sá.

Apesar da juventude, o suplente de Matheus puxa a cassete atrás e até aponta o que terá de mudar na nova época para que a equipa se intrometa realmente na luta dos candidatos ao título. "Sabemos que se queremos fazer melhor, os confrontos entre os quatro grandes serão fundamentais. Temos de tentar vencer esses jogos para termos mais pontos no final do campeonato e para conseguir algo mais do que o 4º lugar. Contra as outras equipas fizemos um campeonato muito bom. Temos de vencer os outros grandes também", afirmou Tiago Sá.

Abel Ferreira já renovou contrato, o que era esperado por todos os jogadores. Assim, em 2018/19, os adeptos vão continuar a ter um Sp. Braga de ataque: "Tivemos um futebol positivo e é essa filosofia, que o míster nos pede, que queremos manter. Vamos trabalhar para conquistarmos mais pontos no próximo campeonato."

Autor: Ricardo Vasconcelos